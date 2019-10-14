تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً





وقال المكتب: "تنوه إدارة معبر بيت حانون بأن المعبر مفتوح فى كلا الاتجاهين صباح غد الثلاثاء من الساعة 07:30 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهراً للمغادرين فقط من الحالات التالية: "المرضية - المنظمات والشخصيات والوفود الدولية - عرب 48 - عودة للضفة الغربية".



وتابع: "من الساعة 07:30 صباحا وحتى الساعة 7:00 مساء للقادمين من جميع الفئات بلا استثناء".





رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي للمعابر بغزة، مساء اليوم الإثنين، تنويهاً بشأن معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.