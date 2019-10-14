مباشر | تونس: مؤتمر صحفي للجنة العليا المستقلة للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

شؤون فلسطينية

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر
رام الله - دنيا الوطن
افتتح د.عاطف أبو سيف أسبوع التراث الفلسطيني في مجمع المدارس الفلسطينية صباح اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر الافتتاح يحيى الأغا المشرف العام على مجمع المدارس الفلسطينية والسفير الفلسطيني منير غنام.

وتزين طلبة المدارس من كل المراحل بالزي الفلسطيني، وقدموا العديد من الفقرات الفنية من دبكة ومسرحيات تتحدث باللهجات الفلسطينية المتعددة، تتناول عن حق العودة، والمدن الفلسطينية المهجرة، كما نظم على هامش الاحتفال معرضاً ضم أصناف منوعة من المطبخ الفلسطيني والمشغولات اليدوية والحرف التقليدية.

بدوره أكد الوزير أبو سيف أن الاحتفال بالتراث الفلسطيني ليس احتفالاً بالماضي بل هو احتفال بالتاريخ والحاضر واستمرار الروح الفلسطينية واصرارها على البقاء والتمسك بالتقاليد الفلسطينية. وقال: من الدوحة نجدد العهد على البقاء والحفاظ على تراثنا والثوب الفلسيني وعلى الأهزوجة وغرزة التطريز والعقال وكل عناصر تراثنا. معتبراً أن كل هذا يشير إلى التمسك بالتراث الذي يشكل الحكاية الفلسطينية فالصراع مع الاحتلال هو صراع على الحكاية بالأساس.

وعبر أبو سيف عن سعادته بمشاهدة فلسطين بتفاصيلها الدقيقة والكبيرة في عيون طلبة المدارس الفلسطينية في الدوحة والتي كان قد افتتحها فخامة الرئيس محمود عباس عام 2017 ضمن رؤية بعيدة المدى لحماية الموروث الثقافي والتراثي الفلسطيني عبر الأجيال، وشكر الطلبة على عروضهم المميزة التي قدموها قائلا: الفلسطيني يحمل فلسطين معه أينما رحل، فلا مكان لنا إلا فلسطين، إنها باقية في وجداننا، ونحن مجرد ضيوف على شعوب العالم حتى تحقيق حلم العودة.

بدوره يحيى الأغا أكد اهمية احتفال مجمع المدارس الفلسطينية بيوم التراث الفلسطيني وذلك ضمن توجيهات القيادة الفلسطينية وبالتالي غرس حب فلسطين في نفوس الطلبة، مشيراً إلى أن المدارس التي تضم أكثر من 2300 طالب وطالبة يدرسون المنهاج الفلسطيني وهو ما من شأنه توثيق ارتباط الطلبة بفلسطين وتراثها وتاريخها وثقافتها بشكل عميق.

هذا و اعتبر السفير منير غنام أن المدارس الفلسطينية هي الشعلة التي تحافظ على التراث الفلسطيني وأن مهمتنا الحفاظ على فلسطينية طلابنا ليكونوا أمناء على هذا التراث وأمناء على مسيرة النضال الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوما

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوما

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

الهلال الأحمر: مصرع شابين بحادث سير قرب بلدة العيزرية

الهلال الأحمر: مصرع شابين بحادث سير قرب بلدة العيزرية

العثور على جثة &#34;مُتحللة&#34; لسيدة شمال قطاع غزة

العثور على جثة "مُتحللة" لسيدة شمال قطاع غزة

شاهد: &#34;برنامج غزة للصحة النفسية&#34; والصحة العالمية تنظمان ورشة &#34;لا للانتحار&#34;

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"

اشتية: الحكومة تقرر وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمال

اشتية: الحكومة تقرر وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمال

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوما

بينهم سيدتان.. قوات الاحتلال تبعد سبعة مواطنين عن الأقصى لمدة 15 يوما

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

تنويه من المكتب الإعلامي للمعابر بغزة بشأن معبر بيت حانون غداً

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر

ابو سيف يفتتح يوم التراث في المدارس الفلسطينية في قطر

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

شاهد: &#34;برنامج غزة للصحة النفسية&#34; والصحة العالمية تنظمان ورشة &#34;لا للانتحار&#34;

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"

الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلة

الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلة

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

&#34;سنيورة&#34;.. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

عربي

مصرع سائح فرنسي وإصابة عسكري في عملية طعن بتونس

مصرع سائح فرنسي وإصابة عسكري في عملية طعن بتونس

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟