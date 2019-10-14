تردي الوضع الصحي للأسير أحمد غنام

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تدهورت الحالة الصحية للأسير المريض أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا في محافظة الخليل، والمضرب عن الطعام في سجون الاحتلال.



وقالت مصادر من عائلة غنام إن الأسير أحمد واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93 على التوالي رفضا لتجديد اعتقاله الإداري.



وأوضحت المصادر أن صحة الأسير غنام تدهورت بشكل كبير وسط سياسة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.



ويواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام.