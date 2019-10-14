القوات الأمريكية في شمال سوريا تتلقى أوامر بمغادرة البلاد

القوات الأمريكية في شمال سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله: إن القوات الأمريكية في شمال سوريا، تلقت أوامر بمغادرة البلاد.



وصرح المسؤول بأنه تم إصدار أوامر لجميع القوات الأمريكية في شمال سوريا بمغادرة البلاد، في مواجهة الهجمات التركية على الأكراد في المنطقة.



وقال: إن نحو 1000 جندي سيغادرون البلاد، تاركين وراءهم سوى وحدة صغيرة من 150 فردا في قاعدة جنوب سوريا في التنف، بعد يوم واحد من أمر الرئيس دونالد ترامب بالإخلاء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا ربما تفرج عن الأسرى من تنظيم الدولة لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة في ظل العملية التركية.



وقال ترامب، في تغريدتين: "لا ننوي خوض أي حرب أخرى بين شعوب تحارب بعضها بعضا منذ 200 سنة.. كانت لدى أوروبا فرصة لاستعادة سجنائها من "داعش" لكنها لم ترد دفع التكلفة.. وقالوا لتدفع الولايات المتحدة".