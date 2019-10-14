دخول طائرة جديدة المرحلة العملياتية في سلاح الجو الإسرائيلي



وهناك مشغلان لكل طائرة، القائد والطيار الثاني، ويتوقع منهما أن يتمتعا بقدرة عالية في التحكم والتشغيل، بالرغم من أن العديد من المنظومات في الطائرة تعمل بشكل أوتوماتيكي.



وأكد قائد السرب، أن الطائرات المسيّرة الجديدة تمكن سلاح الجو من تنفيذ مهام كانت تعتبر في حكم الخيال في السابق دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل .



وقال قائد السرب الذي أطلق عليه اسم "الطيور النارية " الكولونيل "لام": إن طائرات السرب باتت تتولى الجزء الأكبر من المهام الملقاه على عاتق سلاح الجو، مشيراً إلى أن استخدام الطائرات الحربية، أصبح أمراً أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة.وأضاف: أن حجم طائرة "الكوكب" الجديدة يبلغ ضعفي حجم طائرة "الهرمس" وهي قادرة على حمل منظومات أكثر، ويتم تسييرها عن بعد من نفس العربة التي تستخدم لتسيير طائرات "الهرمس"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).ويتطلب تسيير هذه الطائرات تدريب المشغلين في دورة تستغرق عاماً على الأقل، ويأتي معظم مشغلي الطائرات من الطيارين المتدربين في سلاح الجو بعد إمضائهم عاماً ونصف العام في دولة الطيارين الجدد.ويضيف قائد السرب: أن مهام الطائرات المسيّرة، يبدأ بجمع المعلومات الاستخباراتية ومرافقة القوات البرية وتوجيه نيران المدفعية بالتعاون مع الطائرات الحربية العادية، وهناك مهام أخرى لا يمكن الكشف عنها.ويشير القائد إلى أن مشغلي الطائرات هم ضباط يتدربون على اتخاذ القرارات الفورية، ويجب عليهم أن يتحكموا بالطائرة وكأنهم طيارون يطيرونها من داخل قمرة الطيار.