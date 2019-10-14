شؤون فلسطينية

العثور على جثة "متحللة" لسيدة شمال قطاع غزة

العثور على جثة "متحللة" لسيدة شمال قطاع غزة
تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أعلنت الشرطة بغزة مساء اليوم الإثنين، أنها عثرت على جثة السيدة (ن ،ن)، (30 عاما)، من سكان بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه تم العثور على جثة سيدة متحللة، ببلدة ببت لاهيا شمال القطاع، وجاري التحقيق في الحادثة". 

وأضاف: تلقت الشرطة بلاغاً باختفاء السيدة، ومنذ يوم 17 من الشهر الماضي، تقوم الأجهزة الأمنية بـ "فك لغز" الاختفاء، مشيراً إلى أنه تم انتشال جثتها "متحللة" اليوم بجوار منزلها في بيت لاهيا.

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