دولي

روحاني: احتمال انتهاء الحرب على اليمن أصبح أقرب من أي وقت مضى

روحاني: احتمال انتهاء الحرب على اليمن أصبح أقرب من أي وقت مضى
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الإثنين: إن احتمال انتهاء الحرب على اليمن، أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، وفق ما نقلت قناة (العربية).

من جهة أخرى، اعتبر روحاني، أن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية الجديدة في شمال شرق سوريا، لم تحقق أي نتيجة حتى الآن، بل تسببت بمزيد من القتلى واللاجئين.

وعبر روحاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، عن قلق طهران من دخول الجيش التركي إلى الأراضي السورية، داعيا أنقرة إلى إيقاف هجومها بشكل عاجل، والعمل على محاربة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن "نبع السلام" ليست لصالح المنطقة والأكراد السوريين أو الحكومة السورية، مؤكدا أن الحل الأفضل هو انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا.

وأضاف روحاني: "نتفهم مخاوف تركيا على حدودها مع سوريا، لكننا نرفض الطريقة العسكرية التي تعاملت بها".

وأعرب عن أمله في "انتهاء التدخل التركي مع انسحاب القوات الأمريكية"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مسار "أستانا" باعتباره "أفضل حل للتسوية السورية".

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