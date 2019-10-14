شؤون فلسطينية

موسم الفراولة بقطاع غزة.. 45 ألف طن زيادة عن العام الماضي

موسم الفراولة بقطاع غزة.. 45 ألف طن زيادة عن العام الماضي
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية بيت لاهيا، عز الدين الدحنون، أن موسم الفراولة ستكون كمياته وفيرة هذا العام، نظراً لزيادة المساحة المزروعة لتصل لأكثر من 600 دونم عن العام الماضي.

وقال الدحنون لـ"دنيا الوطن": إن المساحة كانت العام الماضي 900 دونم، ولكن هذا العام ستزيد المساحة عن 1600 دونم، وهذه المساحة المزروعة، تُعطي حوالي 45 ألف طن من الفراولة.

وأوضح، أنه يتم التواصل مع وزير الزراعة بخصوص كميات الفراولة، وضرورة إيجاد أسواق جديدة لتصدير هذه الكميات إلى الخارج، مبينًا أنهم يسعون الآن لإيجاد أسواق عربية، حتى تتم عملية التصدير إليها، إضافة للسوق الأوروبي.

وأضاف الدحنون، "نحن نقترب من بدء موسم الفراولة، ونبحث حاليًا عن هذه الأسواق في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي، تصدير الفراولة إلى الضفة الغربية، لاسيما وأن هذا المحصول يُدر أموالًا كثيرة لأهالي القطاع، وخاصة أهالي بيت لاهيا".

وتابع: "في الوقت الذي نقوم بإدخال الموز والفواكه الأخرى لغزة، يرفض الاحتلال تصدير منتجات غزة إلى الخارج، وهذا يتطلب مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية".

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