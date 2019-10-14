شؤون فلسطينية

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن- آن العقاد
نظم برنامج غزة للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "لا للانتحار"، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية وعدد من الشخصيات المتخصصة.

وناقش الحضور، أسباب ودوافع ظاهرة الانتحار في قطاع غزة، مشددين على أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لفئة الشباب، لافتين إلى أن العاملين السياسي والاقتصادي من أبرز الأسباب التي تؤدي لتفشي الظاهر.

وفي السياق، قال مدير برنامج غزة للصحة النفسية، ياسر أبو جامع: إن طرح قضايا الانتحار في قطاع غزة للنقاش جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، مشدداً على أن البرنامج يعمل على تسليط الضوء على القضايا النفسية والمجتمعية في القطاع.

ومن ناحيته، قال عميد المعاهد الأزهرية، عماد حمتو: إن الانتحار في الشريعة الإسلامية مُحرم والمنتحر يرتكب كبيرة من الكبائر، متابعاً: "الانتحار حرام والاستبداد السياسي وتكميم الأفواه وقتل الحريات أيضا حرام".

وأضاف حمتو: "المجتمع الذي لا يوجد فيه مجلس تشريعي وأكثر من 300 ألف عاطل عن العمل و46 ألف خريج دون هوية ومظاهر العنوسة والحصار كل هذا أدى إلى تفشي ظواهر الهجرة غير الشرعية والموت على شواطئ أوروبا غرقاً بحثاً عن الحرية ولقمة الحياة".

للمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:

 



 

 

 

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