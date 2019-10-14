الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث أكد المجلس أنه اعتباراً من صباح 26/10، سيتم العمل بالتوقيت الشتوي.



وأكد المجلس أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل، مع استكمال مشاريع البنية التحتية التي توقفت مع وقف التمويل الأمريكي لا سيما التي تمس حياة المواطنين.



وأوعز مجلس الوزراء، لوزارة المالية بصرف دفعات من مستحقات الموظفين منتصف هذا الشهر وجدولة المتبقي.



كما أوعز المجلس بتشكيل لجان العطاءات المركزية في مجالات الأبنية والمرافق العامة وغيرها.