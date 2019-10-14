دولي

ترامب يعفو عن عالم ميت منذ 1965

ترامب يعفو عن عالم ميت منذ 1965
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أصدر عفوا رئاسيا عن العالم زاي جيفيرز المتوفي عام 1965، بعد إدانته عام 1948 لخرقه قوانين مكافحة الاحتكار.

ويعتبر الدكتور جيفيرز وهو أحد العلماء البارزين في أميركا، حيث لعب دورا مهما في العمليات الحربية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. فقد تكللت جهوده بإنتاج قذائف مدفعية قادرة على اختراق دروع الدبابات الألمانية، بحسب قناة (روسيا اليوم).

كما أن مساهماته في مشروع مانهاتن (الاسم الرمزي لبرنامج التسلح الأميركي) ساعد على إنهاء الحرب في المحيط الهادئ باستسلام اليابان عام 1945 بعد قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي بقنابل ذرية.

وجاء في بيان البيت الأبيض، "على الرغم من أن الاتهام وجه للعالم جيفيرز عام 1941، إلا أن  وزير الدفاع ستيمسون طلب من الرئيس فرانكلين تأجيل محاكمته إلى نهاية الحرب، نظرا لدوره الحاسم في العمليات الحربية".

وفعلا حكم على العالم عام 1948 بغرامة قدرها 2.5 ألف دولار. ومع ذلك قلده الرئيس ترومان وسام الاستحقاق الرئاسي. بحسب البيت الأبيض.

إن إصدار هذا العفو عن العالم جيفيرز الذي توفي عام 1965، جاء بناء على طلب السيناتور لندسي غريم وسياسيين آخرين، يعني رد الاعتبار رمزيا إلى شخصه.

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