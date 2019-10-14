الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الحملة الشعبية لدعم الرؤية الوطنية لإنهاء الإنقسام، الفصائل الثمانية التي قدمت ورقتها لإنهاء الإنقسام، بأن تقف موقفًا وطنيًا مع مطلب الكل الفلسطيني بوجه الطرف المعطل لهذه الرؤية.



وقالت الحملة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في حال كان هناك رد سلبي، يجب أن يُعلن أمام الشعب الفلسطيني وعبر وسائل الإعلام الحقيقة الكاملة".



ودعت الحملة الشعب الفلسطيني، بالحشد جماهيريًا وشعبيًا للضغط علي الفصائل الثمانية لإستكمال طريقها لإنهاء الإنقسام والضغط من أجل الإعلان عن الجهة المعطلة.



وتابعت: "ندعوهم بالخروج بمؤتمر صحفي لكشف الحقائق أمام الشعب الفلسطيني".