أبو كرش: مستحقات الموظفين عن الأشهر الماضية يجب أن تشمل تفريغات 2005

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

طالب موظفو تفريغات 2005، اليوم الإثنين، وزارة المالية، بصرف مستحقاتهم المتأخرة نتيجة خصومات الحكومة، أسوة بالموظفين العموميين.



وقال الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش لـ"دنيا الوطن": إنه يجب الآن وقبل أي شيئ أن تقوم وزارة المالية والحكومة الفلسطينية، بالإعلان للملأ والإجابة عن التساؤل الأهم، المستحقات هل ستشمل موظفي التفريغات، أم أنها فقط للموظفين العموميين.



وأضاف أبو كرش، السؤال الآخر، هو على ماذا ستستند المستحقات، هل ستبدأ من شهر آذار/ مارس 2017، أم شباط/ فبراير 2019، وعلى أي نسبة 100%، أو 75%؟، متابعًا: "المساواة التي أعلن عنها الدكتور محمد اشتية، أن توحيد الرواتب يكون بصرف نسبة 100% لغزة، والأهم هو البدء بتسديد التراكمات المالية للموظفين بما فيهم التفريغات من بعد آذار/ مارس 2017".



وكانت وزارة المالية برام الله، أعلنت اليوم الإثنين، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، بحيث يتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.



كما أكدت المالية، أنه سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.