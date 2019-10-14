شؤون فلسطينية

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا
فني في شركة الكهرباء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، للمواطنين في محافظة الشمال، أنها بصدد إجراء أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا المغذي للمحافظة، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأضافت أن ذلك من أجل ضمان تدفق التيار الكهربائي بشكل مستمر على جسم الخط بدون مشاكل ومعيقات، حيث أن تلك الأعمال التطويرية تأتى في إطار تهيئة الشبكة لتكون أكثر فاعلية ومرونة خلال فصل الشتاء.

وقالت الشركة: إن أعمال التطوير تمتد من معبر بيت حانون (مفترق الجمارك) وحتي مفترق العزبة، بيت حانون، فيما ستشهد محافظة الشمال بعض التشويش في الفترة المذكورة نظراً لتلك الأعمال.

وتابعت شركة توزيع الكهرباء: "وعليه فإن الشركة تدعو الأخوة المواطنين في محافظة الشمال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص مع التأكيد على أن الطواقم الفنية في الشركة ستبذل جهودها من أجل إنجاز تلك الأعمال في الوقت المحدد والعمل على سد العجز في الطاقة الناتج عن فصل الخط المذكور.

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