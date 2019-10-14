"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة (سنيورة) للصناعات الغذائية، عن رعايتها البرونزية لمباراة المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم (الفدائي) أمام شقيقه المنتخب السعودي، والتي ستقام على ستاد الشهيد فيصل الحسيني يوم غد الثلاثاء، الساعة الرابعة عصراً.



يُشار إلى أن بعثة المنتخب السعودي الشقيق، وصلت فلسطين يوم أمس الأحد، لملاقاة منتخبنا الوطني الفلسطيني، ضمن الجولة الثالثة في التصفيات المزدوجة المُؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ويذكر، أن المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، يخوض التصفيات المزدوجة المُؤهلة لكأسي العالم وآسيا، ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات السعودية، وفلسطين، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة.