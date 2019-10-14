الهندي: سنبحث مع المصريين التطورات الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية غير مستقلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي: إن حركته تلقت دعوةً لزيارة القاهرة، مشيراً إلى أن اللقاءات تتمحور حول آخر تطورات الوضع الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة والعلاقات الثنائية.



وأضاف الهندي، لإذاعة (صوت القدس): "الجميع يعلم موقف الجهاد الإسلامي، كونها حركة نشأت لمقاومة العدو الإسرائيلي وقتاله حتى التحرير، ودولة الاحتلال تمارس ضغوطاً كبيرةً حتى لا تتم المصالحة الفلسطينية".



وتابع: "الوحدة على أساس استراتيجية وطنية هي الحل للقضايا الفلسطينية، وليس الانتخابات القادمة، ومرحلة التحرر الوطني تحتاج لبناء مرجعية وطنية لأننا فصائل وقوى لنا برامج سياسية مختلفة، والجامعة العربية قراراتها غير مستقلة، ونحن لا نعول عليها وعلى قراراتها".



وأضاف: "الاحتلال يريد أن يُضعف المنطقة عبر صراعات إقليمية، وموقف الجهاد الإسلامي من كافة الصرعات هو الحفاظ على فلسطين كقضية مركزية، وواجبنا كفصائل مقاومة، هو قتال دولة الاحتلال بعيداً عن أي اصطفاف وتدخل في الصراعات الإقليمية".



وشدد الهندي، على ضرورة مراجعة اتفاق أوسلو وتعلم الدروس لرسم الخطوات للمستقبل بما يضمن حياة كريمة لشعبنا، مستطرداً: "المقاومة أصبحت قويةً وتردع الاحتلال لدرجة يحسب لغزة فيها حسابات مختلفة، وشعبنا في الضفة مستعد لبذل التضحية وبذل الدماء من أجل الدفاع عن فلسطين والمقدسات".



وفيما يتعلق بالأسرى، قال الهندي: "الأسرى المضربون لا يملكون إلا أمعاءهم الخاوية، وحتماً سينتصرون على السجان الإسرائيلي، والأسرى المضربون يملكون إرادة قوية وإيمان قوي وثقة بشعبهم في مواجهة السجان، وندعو الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الحقوقية وفصائل المقاومة بالوقوف بجانب الأسرى المضربين.

رام الله - دنيا الوطن