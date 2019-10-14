شؤون فلسطينية

الهندي: سنبحث مع المصريين التطورات الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية غير مستقلة

الهندي: سنبحث مع المصريين التطورات الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية غير مستقلة
محمد الهندي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الهندي: إن حركته تلقت دعوةً لزيارة القاهرة، مشيراً إلى أن اللقاءات تتمحور حول آخر تطورات الوضع الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة والعلاقات الثنائية.

وأضاف الهندي، لإذاعة (صوت القدس): "الجميع يعلم موقف الجهاد الإسلامي، كونها حركة نشأت لمقاومة العدو الإسرائيلي وقتاله حتى التحرير، ودولة الاحتلال تمارس ضغوطاً كبيرةً حتى لا تتم المصالحة الفلسطينية".

وتابع: "الوحدة على أساس استراتيجية وطنية هي الحل للقضايا الفلسطينية، وليس الانتخابات القادمة، ومرحلة التحرر الوطني تحتاج لبناء مرجعية وطنية لأننا فصائل وقوى لنا برامج سياسية مختلفة، والجامعة العربية قراراتها غير مستقلة، ونحن لا نعول عليها وعلى قراراتها".

وأضاف: "الاحتلال يريد أن يُضعف المنطقة عبر صراعات إقليمية، وموقف الجهاد الإسلامي من كافة الصرعات هو الحفاظ على فلسطين كقضية مركزية، وواجبنا كفصائل مقاومة، هو قتال دولة الاحتلال بعيداً عن أي اصطفاف وتدخل في الصراعات الإقليمية".

وشدد الهندي، على ضرورة مراجعة اتفاق أوسلو وتعلم الدروس لرسم الخطوات للمستقبل بما يضمن حياة كريمة لشعبنا، مستطرداً: "المقاومة أصبحت قويةً وتردع الاحتلال لدرجة يحسب لغزة فيها حسابات مختلفة، وشعبنا في الضفة مستعد لبذل التضحية وبذل الدماء من أجل الدفاع عن فلسطين والمقدسات".

وفيما يتعلق بالأسرى، قال الهندي: "الأسرى المضربون لا يملكون إلا أمعاءهم الخاوية، وحتماً سينتصرون على السجان الإسرائيلي، والأسرى المضربون يملكون إرادة قوية وإيمان قوي وثقة بشعبهم في مواجهة السجان، وندعو الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الحقوقية وفصائل المقاومة بالوقوف بجانب الأسرى المضربين.

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;برنامج غزة للصحة النفسية&#34; والصحة العالمية تنظمان ورشة &#34;لا للانتحار&#34;

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"

اشتية: الحكومة تقرر وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمال

اشتية: الحكومة تقرر وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمال

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلة

الحملة الشعبية لدعم مبادرة الفصائل: ندعو الأحزاب الثمانية للكشف عن الجهة المُعطلة

أبو كرش: مستحقات الموظفين عن الأشهر الماضية يجب أن تشمل تفريغات 2005

أبو كرش: مستحقات الموظفين عن الأشهر الماضية يجب أن تشمل تفريغات 2005

نقابة الموظفين للحكومة: مستحقات موظفي غزة تبدأ من آذار 2017 وليس شباط 2019

نقابة الموظفين للحكومة: مستحقات موظفي غزة تبدأ من آذار 2017 وليس شباط 2019

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

&#34;سنيورة&#34;.. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاهد: &#34;برنامج غزة للصحة النفسية&#34; والصحة العالمية تنظمان ورشة &#34;لا للانتحار&#34;

شاهد: "برنامج غزة للصحة النفسية" والصحة العالمية تنظمان ورشة "لا للانتحار"

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

&#34;سنيورة&#34;.. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات &#34;مضيعة للوقت&#34;

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات "مضيعة للوقت"

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس

(أمان) يُطالب وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها للمواطنين ببناء مجمّع صحي برفح

(أمان) يُطالب وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها للمواطنين ببناء مجمّع صحي برفح

الديمقراطية تستنكر احتكار بعض السلع والتلاعب بأسعارها وتدعو لإجراءات صارمة

الديمقراطية تستنكر احتكار بعض السلع والتلاعب بأسعارها وتدعو لإجراءات صارمة

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

عربي

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية