بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى السعودية، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وهبطت طائرة الرئيس الروسي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم، حيث كان في استقباله وفد سعودي تقدمه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.



وتوجه بوتين من المطار إلى قصر اليمامة الملكي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع كل من الملك سلمان وولي عهده.



وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية، ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



كما أفاد أوشاكوف بأن الجانبين "سيتبادلان الآراء حول القضايا الحيوية للأجندة الدولية بالتركيز على التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيبحثان الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".



ومن المتوقع، أن تتكلل هذه الزيارة، وهي الثانية لبوتين إلى السعودية منذ 2007، بالتوقيع على 30 اتفاقاً ومذكرة في مجالات عدة.