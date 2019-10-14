شؤون فلسطينية

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن                                                
سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في  يطا وبالشراكة مع (معهد أريج للأبحاث)، وبتمويل من برنامج الغذاء العالمي عدداً من المشاريع الزراعية للأسر الفقيرة، والأسر التي ترأسها نساء، حيث تم اليوم تسليم 5 مشاريع، بحضور مديرة المديرية لبنى العناني، وناصر رباع، مسؤول التمكين الاقتصادي والمهندس منيف دودين من معهد أريج وحاتم أبو سيف، الموجه المهني للمديرية.

وقالت العناني في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة في مكافحة الفقر من خلال تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا لاخراجهم من حالة الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، وتوفير دخل مستقل ومستقر ومستدام للأسر.

وأكدت العناني، أن وزارة التنمية الاجتماعية، تتجه نحو تحقيق  حياة كريمة للأسر الفقيرة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى تمكين الأسرة الفقيرة من الاعتماد على ذاتها والانخراط  بعجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.

وأوضح رباع، أن مشاريع التمكين التي تستهدف الاسر المهمشة والفقيرة، تهدف إلى الانتقال بالأسرة من حالة الاعتمادية الاقتصادية إلى توفير دخل مستقل ومستقر ومستدام من خلال خلق فرص عمل، وصولاً للاعتماد على الذات، وبناء قدرات هذه الأسر وتدريب أفرادها ورفدهم بمشاريع ملائمة لهم ولقدراتهم استناداً إلى دراسات فنية للمشاريع ودراسات جدوى اقتصادية.

ومن جانبه، قال دودين: إن هذه المشاريع هي عامل من عوامل تحقيق الأمن الغذائي للوصول إلى اكتفاء غذائي مستدام، وقال إن الأسر ستتلقى التدريبات الخاصة بإدارة المشاريع الزراعية، وإن المشاريع التي تم تسليمها هي مشاريع زراعية مائية وحدائق منزلية، علماً بان المشروع يستهدف 20 أسرة في مناطق يطا والسموع، وسيتم تسليمها في الأيام القليلة المقبلة. 

تجدر الإشارة، إلى أن التنمية الاجتماعية في يطا من خلال برنامج التمكين الاقتصادي، نفذت مشاريع للأسر المهمشة في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات في السنوات السابقة. 

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