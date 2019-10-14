المالية: صرف متأخرات رواتب ثلاثة أشهر الخميس المقبل.. والأشهر المقبلة بنسبة 100%
رام الله - دنيا الوطن
بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تعلن وزارة المالية، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، وذلك على النحو التالي، وفق بيان وصل "دنيا الوطن":
1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.
وبهذه المناسبة نعبر بدورنا عن تقديرنا واحترامنا لموظفي القطاع العام لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة، والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 8 أشهر الماضية.
بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تعلن وزارة المالية، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، وذلك على النحو التالي، وفق بيان وصل "دنيا الوطن":
1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.
وبهذه المناسبة نعبر بدورنا عن تقديرنا واحترامنا لموظفي القطاع العام لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة، والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 8 أشهر الماضية.
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