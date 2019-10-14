شؤون فلسطينية

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس
رام الله - دنيا الوطن
بمبادرة من سلطات مقاطعة لوار اتلانتيك الفرنسي، وقع سفير فلسطين في فرنسا، سلمان الهرفي، ورئيس المقاطعة فيليب غروفاليه، ورؤساء ست وعشرين بلدية في المقاطعة، في مدينة نانت الفرنسية، على ميثاق الصداقة والدعم السياسي لمحافظة القدس، بحضور وفد فلسطيني، ضم رئيس بلدية فقوعة ونائب رئيس بلدية مرج بن عامر، ومدراء وأساتذة مدارس من محافظة جنين، ورؤساء جمعيات التضامن الفرنسية مع فلسطين في المقاطعة وعدد من الكوادر التربوية الفرنسية الذين تبادلوا مع نظرائهم الفلسطينيين في اهم وأنجع وسائل التربية والإدارة في مجال التعليم.

وتضمن الميثاق، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وتعهد بتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، وترجمة ذلك عبر تعزيز المشاريع المشتركة بين محافظة القدس ومقاطعة لورا اتلانتيك.

وخلال احتفالية التوقيع، ألقى الهرفي كلمة تطرق فيها إلى أهمية التعاون الفرنسي الفلسطيني في جميع المجالات وضرورة تطوير وتنمية التعاون اللا مركزي بين البلديات الفرنسية والفلسطينية. 

كما شكر الهرفي في كلمته مقاطعة لوار اتلانتيك ورئيسه على جهودهم في حشد الدعم السياسي من خلال تجنيد البلديات في المقاطعة وخارجها للانضمام الى ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس. كما تطرق الهرفي الى الوضع السياسي في المنطقة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية والخطاب الانتخابي الذي سادها حيث برهنت على عدم وجود شريك إسرائيلي للسلام معنا رغم الاستعداد الفلسطيني الكامل لاقامة سلام عادل ودائم يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وعرج الهرفي في كلمته على يسمى بصفقة القرن مؤكداً انا ولدت ميتة حيث لن يتنازل أي فلسطيني عن حقوقه في ارضه ودولته وعاصمته القدس شاكراً جهود مقاطعة لوار اتلانتيك على مبادرتها التي تشكل رداً عملياً على الطروحات الامريكية وخطوات الإدارة الامريكية وكذلك السياسات الإسرائيلية الاحتلالية المجحفة في مدينة القدس المحتلة.

بدوره، ألقى غروفاليه، كلمة أكد فيها على التزام الإقليم بدعم محافظة القدس، وبتعزيز وتطوير العلاقات التي تربطه بعدد من البلديات والمحافظات الفلسطينية، وعلى رأسها القدس وجنين مؤكداً ان هذا الالتزام هو تعبير عن التمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وتماشياً مع الموقف السياسي الفرنسي تجاه فلسطين، وكذلك هو موقف أخلاقي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.

وختمت الباحثة والمؤرخة الفلسطينية الفرنسية ساندرين منصور بكلمة تطرقت فيها الى السياسات والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وأكدت فيها ان السياسات الإسرائيلية متعاقبة عبر الحكومات المختلفة في منع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية وذلك لتحويل الدولة الفلسطينية المستقلة الى حل مستحيل.

وتزامن التوقيع مع اجتماع شبكة التعاون اللا مركزي من اجل فلسطين والتي تضم البلديات المرتبطة بعلاقات توأمة وتعاون مع مدن وقرى ومخيمات فلسطينية والتي يعتبر مقاطعة لوار اتلانتيك من اهم الممولين والداعمين للمشاريع التي تقيمها الشبكة في فلسطين.

وعلى هامش التوقيع، عقد الهرفي اجتماعاً مع غروفاليه بحضور السيدة فاني سال نائبة رئيس المقاطعة، ود. مهند مسودي، مسؤول علاقات التعاون اللا مركزي في سفارة فلسطين بفرنسا، وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير العلاقات التي تربط المقاطعة مع عدد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وخاصة محافظتي القدس وجنين.

وخلال الفعاليات، احتفلت المقاطعة بتخريج دفعة من ضباط الدفاع المدني، بينهم ثلاثة ضباط تابعين للدفاع المدني الفلسطيني، حيث منحهم المفتش العام الجنرال لوران فيرليه، شهادات تخرج وتأهيل كمدربين في مجال الدفاع المدني، والذي تولي له سلطات المقاطعة أهمية كبيرة في مجال التعاون مع فلسطين.


أخبار ذات صلة

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

&#34;سنيورة&#34;.. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

الهندي: سنبحث مع المصريين التطورات الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية غير مستقلة

الهندي: سنبحث مع المصريين التطورات الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية غير مستقلة

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات &#34;مضيعة للوقت&#34;

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات "مضيعة للوقت"

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

شبكة المنظمات تُصدر تحذيراً بشأن تجميد حسابات بنكية لمؤسسات أهلية بغزة

شبكة المنظمات تُصدر تحذيراً بشأن تجميد حسابات بنكية لمؤسسات أهلية بغزة

المالية: صرف متأخرات رواتب ثلاثة أشهر الخميس المقبل.. والأشهر المقبلة بنسبة 100%

المالية: صرف متأخرات رواتب ثلاثة أشهر الخميس المقبل.. والأشهر المقبلة بنسبة 100%

(أمان) يُطالب وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها للمواطنين ببناء مجمّع صحي برفح

(أمان) يُطالب وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها للمواطنين ببناء مجمّع صحي برفح

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا

&#34;سنيورة&#34;.. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

"سنيورة".. الراعي البرونزي لمباراة فلسطين والسعودية

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات &#34;مضيعة للوقت&#34;

تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات "مضيعة للوقت"

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

تنمية يطا تبدأ بتسليم مشاريع زراعية للأسر الفقيرة

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس

مقاطعة فرنسية و26 بلدية فيها توقع ميثاق الصداقة والتعاون مع محافظة القدس

الديمقراطية تستنكر احتكار بعض السلع والتلاعب بأسعارها وتدعو لإجراءات صارمة

الديمقراطية تستنكر احتكار بعض السلع والتلاعب بأسعارها وتدعو لإجراءات صارمة

&#34;التربية&#34; تُشارك بأعمال الدورة الـ 100 لطلبة الأراضي المحتلة بالقاهرة

"التربية" تُشارك بأعمال الدورة الـ 100 لطلبة الأراضي المحتلة بالقاهرة

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

منوعات

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

شاهد: سوزان نجم الدين من عزاء لعرض أزياء بفستان واحد بساعة واحدة

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

هكذا ردت رانيا يوسف على معجب طلب الزواج منها

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

عربي

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

بوتين يصل السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية