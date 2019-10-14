الديمقراطية تستنكر احتكار بعض السلع والتلاعب بأسعارها وتدعو لإجراءات صارمة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، احتكار بعض التجار في قطاع غزة للبضائع والسلع المستوردة من الخارج، والتلاعب بأسعارها بما فيها إطارات السيارات (الكوشوك).



وقال الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن": "لا يعقل أن يتواصل احتكار السلع والبضائع المستوردة والتلاعب بأسعارها من قبل تجار محددين، دون تدخل من حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني؛ لوضع حد لهذا الفصل الذي يلحق الضرر والأذى بالمواطنين، ويقطع الطريق على باب المنافسة الإيجابية بين التجار، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصاره الظالم على قطاع غزة".



ودعت الجبهة، وزارة الاقتصاد لتشديد الرقابة على أسعار السلع والبضائع وجودتها، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين، مطالبة ببلورة خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة، تعزز صمود المواطن في استمرار نضاله من أجل التحرر الوطني على طريق الحرية والعودة والاستقلال.