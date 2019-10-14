"التربية" تُشارك بأعمال الدورة الـ 100 لطلبة الأراضي المحتلة بالقاهرة





يشار إلى أن الاجتماع، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، يستعرض تقارير الأمانة العامة للجامعة العربية، وفلسطين، ومصر، والأردن، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وتقرير اتحاد إذاعات الدول العربية، وتقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وغيرها من القضايا المهمة. والسعي لطمس الهوية الفلسطينية بالقدس، من خلال إعادة طباعة المناهج الفلسطينية وتشويهها، بعد حذف كل ما له علاقة بالرموز الوطنية.يشار إلى أن الاجتماع، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، يستعرض تقارير الأمانة العامة للجامعة العربية، وفلسطين، ومصر، والأردن، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وتقرير اتحاد إذاعات الدول العربية، وتقرير المنظمة الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة التربية والتعليم في أعمال الدورة الـ 100 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة في الأراضي العربية المحتلة، والتي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إذ مثل الوزارة مدير تربية ضواحي القدس محمد مخالفة.وفي هذا السياق، أكد مخالفة دور هذه اللجنة في فضح ممارسات الاحتلال، وما يرتكبه من انتهاكات بحق التعليم، وتعريف العالم بما يواجه طلبة فلسطين من ممارسات مجحفة، لافتاً إلى تواصل اعتداءات الاحتلال بحق العملية التعليمية خاصة في القدس.وطالب مخالفة بضرورة مواصلة الدعم والوقوف مع الشعب الفلسطيني للدفاع على حقوق الأطفال في الحياة والتعليم، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة تعليمية للطلبة.من جانبها، أكدت الوفود المشاركة في كلماتها ضرورة دعم البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، باعتبار التعليم هو المحرك الأساسي للتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، معربين عن إدانتهم لاستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الطلبة والمدارس الفلسطينية،