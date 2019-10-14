شؤون فلسطينية

بعد انتشار الرائحة الغريبة شمال القطاع.. مواطنون يُهددون بمنع دخول الشاحنات للمكب

بعد انتشار الرائحة الغريبة شمال القطاع.. مواطنون يُهددون بمنع دخول الشاحنات للمكب
خاص دنيا الوطن
نظم مواطنون في شمال قطاع غزة، وقفة احتجاجية، أمام بلدية بيت لاهيا، اليوم الاثنين، للمطالبة بإغلاق مكب النفايات، الذي يتم إحراقه أسبوعيًا، شرقي قطاع غزة.

وقال المواطنون: إن هذا الحريق المُتكرر يسبب أمراضًا خطيرة، واختناقات للأطفال، حيث تنتشر الأدخنة السامة في عموم مناطق الشمال، دون حلٍ جذري لهذه المشكلة منذ أعوام.

وأكد المعتصمون لـ"دنيا الوطن"، أن الخطوة التالية من احتجاجاتهم، ستكون بمنع شاحنات النفايات من الوصول إلى المكب، بدعوى أنه مُتاخم لمنازل المواطنين في بيت لاهيا، مضيفين: "في حال عدم إنهاء هذه الكارثة البيئية خلال أسابيع سنمنع شاحنات النفايات"، وفقًا لتعبيرهم.

يشار إلى أن عددًا من المواطنين، اشتكى صباح أمس الأحد، من انبعاث روائح غريبة في مناطق شمال قطاع غزة، وتحديدًا بيت حانون، وبيت لاهيا، وجباليا.

وتعيقبًا على ذلك، قال رئيس بلدية بيت لاهيا، عز الدين الدحنون: إن سبب انبعاث الرائحة الغريبة مصدره مرحلة الترحيل المؤقتة، شمال قطاع غزة، بعد اشتعال في مكب النفايات بالمنطقة المذكورة، ما أدى لانبعاث الرائحة في محافظة شمال قطاع غزة.

ونفى الدحنون خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن يكون قد تم وضع مواد كيميائية في الحرائق قبل أو بعد اشتعالها، فيما أكد أن الدخان الصادر من الحريق مؤذٍ جدًا، لكن تمت السيطرة عليه، وإطفاؤه فيما بعد.

وأشار إلى أن هنالك مشروعاً، يهدف لإقامة محطة ترحيل مؤقتة غير الموجودة حاليًا، قرب الوادي في منطقة شرقي جباليا وبيت حانون، وضمن ما تسمى بأراضي الوقف، وستكون بعيدة عن محطة الترحيل الحالية، وبعيدة عن مساكن المواطنين.

وأوضح الدحنون، أن هذه المحطة الجديدة، ستتم بنظام تبادل الأراضي مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بواقع 10 دونمات لمثلهم، وهذه المحطة (ترانسفير) سيتم ترحيل ما فيها من نفايات بشكل يومي، ولا تبيت النفايات أكثر من 24 ساعة، ثم تُحول بذات اليوم إلى مكب جُحر الديك لحرقها.


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