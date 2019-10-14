شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم





وقد بدأ المنتخب السعودي، تدريبه مساء أمس الأحد على ملعب فيصل الحسيني، شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة غداً الثلاثاء.





وقالت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة لـ "دنيا الوطن": إن زيارة السجين لا تعني تطبيعاً مع السجان، فمثل هذه المقولات، أتت لعزل الشعب الفلسطيني، حتى يعاني لوحده، فهذه الزيارة ليست زيارة تطبيعية، وإنما هي زيارة أخوية رياضية سياسية، فالزيارة تحمل رسالة إلى العالم كله، أن هذه الزيارة ستكون تاريخية، وتفك العزلة عن أبناء شعبنا.





ومن جهته، بين إلياس قصص، مدير إدارة التسويق في شركة (جوال) لـ "دنيا الوطن"، أن شركة (جوال) شريك أساسي في رعاية الرياضة الفلسطينية، فنحن شركاء منذ فترة طويلة برعاية المنتخب الفلسطيني، ونعمل على رعاية حملة إعلامية ضخمة لإيصال المنتخب إلى كأس العالم.











وأضاف قصص، أن حدث اليوم هو حدث تاريخي، بوجود المنتخب السعودي، فدور السعودية هو دور مهم في القضية الفلسطينية، فنحن نقول: إن هناك سياسة رياضية وسياسة سياسية، ونتمنى من الجميع الإضاءة عليها بصورة إيجابية.

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ لمواجهة المنتخب الفلسطيني، غداً الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.