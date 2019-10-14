وفد طبي إيطالي يبحث إمكانية إنشاء نواة مركز لجراحة الكبد بمستشفيات الصحة

أشار الكعبري، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن الوفد المكون من أربعة أطباء، اثنين منهم أطباء طوارئ وقاما بتدريب الطواقم الطبية في قسم الطوارئ بالمستشفى على استخدام جهاز الالتراساوند (الموجات الصوتية)، وذلك حتى يتمكن طبيب الطوارئ من تشخيص الحالة بنفسه دون استدعاء طبيب الأشعة واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، كما ويشمل التدريب أطباء التخدير والباطنة والجراحة العامة إلى جانب الطوارئ، والذي سيستمر على مدار أسبوع في الفترات الصباحبة والمسائية ليضم الجانب النظري والعملي على المرضى.



إلى جانب ذلك، كان قد أجرى طبيبا العظام عملية معقدة لمريضة ثلاثينية، كانت تعانى من انسداد التوصيلة بين القناة المرارية والجهاز الهضمى على إثر إجرائها لعدة عمليات داخل قطاع

غزة وخارجها، لم تكلل بالنجاح، حيث قام الوفد بإزالة الوصلة واعادة توصيل القناة المرارية بالجهاز الهضمى، حيث استمرت لأربع ساعات متواصلة تكللت بالنجاح.



كما وأجرى الوفد عدة عمليات روتينية في قسم الجراحة العامة، ومن المتوقع أن ينهي زيارته للمستشفى نهاية الأسبوع الحالي ليتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي لتقييم عدة حالات مرضية وإجراء عمليات جراحية أخرى، لافتاً إلى أن هذه الزيارة الأولى للوفد لقطاع غزة.