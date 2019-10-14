وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية "المنتجات الوطنية"





رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، صباح اليوم الاثنين، بأصحاب مصانع الالبان العاملة في قطاع غزة لبحث أوضاع المصانع والمعوقات التي يعاني منها قطاع الالبان.ورحب وادي بالحضور، مثمناً صمود أصحاب مصانع الالبان في العمل رغم الحصار المفروض على قطاع غزة.وحضر اللقاء رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، و عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة، و عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفرعية وحماية المستهلك، وتامر الزويدي مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص، وعن اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي، و محمد عايش المدير التنفيذي للاتحاد.وأكد وادي حرض وزارة الاقتصاد الوطني على حماية المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تشغيل المزيد من الايدي العاملة والحد من نسبة البطالة، والعمل على التكامل الاقتصادي لما يحققه من مكاسب لجميع القطاعات.وطالب بضرورة أن يتمتع المنتج الفلسطيني بالمواصفات الفلسطينية، وأن يكون بجودة عالية من أجل منافسة المنتجات المستوردة.وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع مصانع الالبان.واستمع وكيل الوزارة الي المعوقات التي يعانيها قطاع الالبان، مؤكداً ان الوزارة ستعمل على تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الالبان من اجل النهوض بهذا القطاع لما له من دور هام في النمو الاقتصادي وكذلك الامن الغذائي للمواطنين.ومن جهتهم، طالب أصحاب المصانع وزارة الاقتصاد الوطني بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.