تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة "الإطفاء والإخلاء" في المديرية والمدارس

رام الله - دنيا الوطنفي إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ووزارة الداخلية (الدفاع المدني)، ناقش الجانبان خطة "الإطفاء والإخلاء" في المديرية والمدارس تجنباً لأي طارئ.جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ضمّ مدير المديرية أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية، الأستاذ جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية، الأستاذة ميسرة أبو عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية، الدكتور صباح أبو شرخ، من جهة، ووفد من الدفاع المدني برئاسة رئيس قسم التدريب، النقيب حامد عبد القادر، والملازم أول عيد شعبان، وذلك لمناقشة جهوزية المديرية والمدارس للإخلاء والإطفاء في حالات الطوارئ.ورحب العرابيد وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية تدريب وتجهيز العاملين في المديرية والمدارس على التعامل مع حالات الحريق والإخلاء والطوارئ.وثمّن العرابيد التعاون البنّاء ما بين المديرية وجهاز الدفاع المدني، بما يخدم شعبنا.