عاجل

  • الأتيرة: آن الأوان للحكومة الفلسطينية أن ترفع المظلومية عن موظفي غزة

  • الأتيرة:بحثت عن قانون التقاعد المالي في النظم واللوائح الدولية ولم أجد له أي وجود

دولي

صحيفة بريطانية: أردوغان وحّد جميع الدول والقوى ضده

صحيفة بريطانية: أردوغان وحّد جميع الدول والقوى ضده
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (غارديان) البريطانية، في تعليق لها عن العملية التركية شمال سوريا: إن "رجب طيب أردوغان حقق ما عجز عنه كثيرون، ووحد جميع الدول والقوى ضده، نظراً لخطوته المتهورة والمزعزعة للاستقرار".

وأضافت الصحيفة: "لقد كان أردوغان، القومي الشعبوي صاحب النزعة الديكتاتورية، يروج لنفسه على أنه رجل واحد ضد العالم على مدار 16 سنة متتالية، عندما كان رئيس وزراء تركيا ومن ثم رئيساً، والآن هو بمفرده حقاً".

وتابعت: "حتى في الوقت الذي يعبر فيه الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، والدول العربية عن اعتراضهم على الغزو، إلا أن كلاً منهم يحاول التكيف مع الغزو والبحث عن فائدة أو نفوذ في الوقت الذي يتغير فيه ميزان القوى في سوريا مرة أخرى".

وتابعت: "مما لا شك فيه أن أردوغان توقع رد فعل أوروبا المعارض، وكان رده تهكمياً عندما هدد بإرسال 3.6 مليون لاجئ سوري غرباً، لقد كانت علاقات تركيا مع أوروبا في الحضيض بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وهذا إحباط بالكامل لمحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويدفع القادة الأوروبيون الآن ثمناً باهظاً لمحاولاتهم السابقة احتواء حكم أردوغان الاستبدادي وتطبيع العلاقات معه لأن أفعاله الأخيرة أثبتت لهم بالدليل القاطع أنه ليس ديمقراطياً ولا حليفاً ولا صديقاً".

وأضافت أن البعض "يعتقد أن الروس سيكونون سعداء، فبعد كل ذلك، يتمثل هدفهم طويل الأمد في طرد الولايات المتحدة من سوريا (والشرق الأوسط بشكل أوسع)، ومع ذلك، كانت ردة فعل موسكو حيال الغزو سلبية إلى حد كبير، كما كان الحال بعد تدخل تركيا في محافظة إدلب السورية العام الماضي".

وأكملت: "أرسلت روسيا قواتها إلى سوريا عام 2015، وارتفعت التكاليف السياسية والمالية عليها، كما أن تحرك أردوغان يزيد الأمور تعقيداً، وذلك من خلال عرقلة التسوية السلمية التي كانت تتبعها روسيا وإيران وتركيا عبر عملية أستانا، لهذا السبب تحث روسيا الأكراد، الذين تخلت عنهم الولايات المتحدة الآن، على الموافقة على اتفاقية دفاع متبادل أو على نوع من الترتيبات الفدرالية مع الأسد، وهذا هو سبب توجه قوات الجيش السوري والمليشيات الموالية لإيران نحو المناطق التي يسيطر عليها الأكراد من الجنوب". 

وقالت: "يرى الأسد فرصة لاستعادة الأراضي المفقودة، فهو بالطبع لا يعجبه لهاث أردوغان السخيف لتحقيق المنطقة الآمنة، كما أن إيران سعيدة لكن لأسباب مختلفة، إنها تريد رؤية مغادرة الأمريكيين ولا تحب الأكراد، الأقلية المزعجة داخل إيران، وتعد المخاوف بشأن نهوض تنظيم الدولة أمراً شائعاً ومشتركاً بين جميع اللاعبين الإقليميين". 

وأكملت: "لقد دانت الحكومات العربية، بما فيها مصر والأردن والبحرين ولبنان والإمارات والسعودية، تركيا، فبعد دعمها لمناهضي حكومة الرئيس بشار الأسد في البداية، اتبعت العديد منها تقارباً حذراً مع الرئيس السوري في الأشهر الأخيرة، استناداً إلى مصلحة مشتركة، تتمثل في الاستقرار، ودعم مبدأ السيادة الإقليمية. 

أخبار ذات صلة

إيران: الشرق الأوسط أكثر أمناً بدون الولايات المتحدة

إيران: الشرق الأوسط أكثر أمناً بدون الولايات المتحدة

أردوغان يُعلّق على انتشار الجيش السوري بعين العرب

أردوغان يُعلّق على انتشار الجيش السوري بعين العرب

شاهد: سماء اليابان تتحول للون الأرجواني الداكن قبل العاصفة بدقائق

شاهد: سماء اليابان تتحول للون الأرجواني الداكن قبل العاصفة بدقائق

دعوة فرنسية لحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا

دعوة فرنسية لحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا

شاهد: اللقطات الأولى لناقلة النفط الإيرانية المتعطلة بالبحر الأحمر

شاهد: اللقطات الأولى لناقلة النفط الإيرانية المتعطلة بالبحر الأحمر

الإندبندنت: ترامب وأردوغان لديهما الكثير من القواسم المشتركة.. والأكراد سيكونون ضحية حماقتهما

الإندبندنت: ترامب وأردوغان لديهما الكثير من القواسم المشتركة.. والأكراد سيكونون ضحية حماقتهما

خامنئي يُهدد: سَيَندَم أي مُعتدٍ يُهاجم إيران

خامنئي يُهدد: سَيَندَم أي مُعتدٍ يُهاجم إيران

شاهد: لقطات تظهر حجم الدمار الناتج عن إعصار &#34;هاجيبيس&#34; في اليابان

شاهد: لقطات تظهر حجم الدمار الناتج عن إعصار "هاجيبيس" في اليابان

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية &#34;المنتجات الوطنية&#34;

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية "المنتجات الوطنية"

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة &#34;الإطفاء والإخلاء&#34; في المديرية والمدارس

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة "الإطفاء والإخلاء" في المديرية والمدارس

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

&#34;بلدية جباليا&#34; تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

"بلدية جباليا" تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

اختتام فعاليات معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا 2019) صناعتنا فخرنا

اختتام فعاليات معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا 2019) صناعتنا فخرنا

منوعات

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رانيا يوسف تصدم الرجال بموقفها .. &#34;كلهم مصطفى أبو تورتة&#34;

رانيا يوسف تصدم الرجال بموقفها .. "كلهم مصطفى أبو تورتة"

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

عربي

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير