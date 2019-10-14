الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الأستاذ عطا الجعفري، رئيس لجنة الوفود بمستشفى غزة الأوروبي، بمحافظة خانيونس، أن الوفد الطبي المصري القادم من مستشفى وادي النيل بجمهورية مصر العربية، يواصل إجراء العمليات الجراحية المعقدة، والتى تحتاج إلى جراحات دقيقة من خلال فرز الحالات الأكثر تعقيداً عبر قوائم معدة مسبقاً من

المستشفى.



وقال: إن الوفد الطبى المتعدد التخصصات في جراحة العمود الفقرى وجراحة العظام والجراحة العامة إلى جانب اثنين من تمريض العمليات، كان قد أجرى منذ وصوله الأحد الماضى عدة عمليات؛ لتصل حتى مساء اليوم إلى 30 عملية، لافتاً إلى أنه سيغادر قطاع غزة صباح غد الثلاثاء.



وأوضح، أن هذه العمليات شملت تثبيت العمود الفقرى، وترميم الأطراف، وعمليات جراحات العظام المتنوعة للمرضى ومصابي مسيرة العودة، الأمر الذي ساهم في تخفيف قوائم الانتظار التي تطول لشهور، وخاصة للحالات المعقدة وتحتاج إلى جراحات دقيقة، كما وتخفف من عبء التحويل للخارج والتنقل والسفر للمرضى.



يذكر، أن هذا الوفد الذي يضم أطباء أساتذة جامعات، هو الثانى الذي تم إيفاده من مستشفى وادي النيل بجمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة عبر جمعية إغاثة أطفال فلسطين.



وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية، التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية، وتقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية؛ لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي، بالإضافة إلى تخفيف معاناة المرضى داخل قطاع غزة.