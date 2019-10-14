الرجوب: قرار وصول المنتخب السعودي شجاع وتاريخي ويساعدنا بمعركتنا ضد الاحتلال





وقال في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، قبل يوم واحد، من اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخب الفلسطيني بنظيره السعودي في رام الله: إن هناك حالة من التجاذبات "للأسف هناك البعض يسعى لزجنا فيها".





وأعرب الرجوب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهيئة رعاية الشباب على هذا القرار الشجاع والتاريخي، والذي يعكس فهم ورؤية واستراتيجية الحالة الوطنية الفلسطينية.



واعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قرار السعودية بالمجيء لرام الله، إقراراً ودعماً وإسناداً من شأنه أن يساعدنا في معركتنا، إن كان مع الاحتلال أو مع من هم مصطفون معه تأييداً لسياسته، والذي يرى في الرياضة عدواً استراتيجياً له.



وشدّد على أنها خطوة استراتيجية يجب أن يبني عليها، و"رسالة لشعبنا من السعودية أننا معكم وليسوا وحدكم".

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أن الفلسطينيين، يرون في زحف المنتخب السعودي لفلسطين تطبيقاً لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانسجاماً لقوانين الاتحاد الآسيوي، وتعبيراً صادقاً لموقف الممكلة من قضيتنا الفلسطينية.