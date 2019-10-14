عاجل

  • الأتيرة: رئيس لجنة الانتخابات سيكون قريبًا بغزة للجلوس مع الفصائل وعلى رأسهم حماس والجهاد

  • اللواء الأتيرة: مرشح حركة فتح للرئاسة تُحدده اللجنة المركزية والمجلس الثوري فقط

  • الأتيرة: انطلاق الحوار بين اللجان التي شكلها الرئيس من التنفيذية والمركزية والفصائل للتحضير للانتخابات

  • الأتيرة: يجب انصاف الناس وإعادة الروح للموظف والتي حاولوا هزيمتها طوال الفترة الماضية

  • الأتيرة: آن الأوان للحكومة الفلسطينية أن ترفع المظلومية عن موظفي غزة

  • الأتيرة:بحثت عن قانون التقاعد المالي في النظم واللوائح الدولية ولم أجد له أي وجود

شؤون فلسطينية

"بلدية جباليا" تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

"بلدية جباليا" تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة الأستاذ عصام جودة، في مكتبه أمس الأحد وفدا من  الدفاع المدني في محافظة شمال غزة برئاسة العقيد رامي العايدي، وذلك لمناقشة  الخطط المشتركة لحالات الطوارئ، والاستعدادات لفصل الشتاء القادم.

ورحب رئيس البلدية بوفد الدفاع المدني مثنيا على دورهم الوطني، في إنقاذ  المواطنين، وتقديم العون بدون كلل أو ملل خلال الأوقات العادية، وفي أزمنة  الطوارئ.

وناقش الحضور الخطط المشتركة في التعامل مع موسم هطل المطر في مناطق نفوذ  بلدية جباليا، محددين الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، وآليات التواصل والتعاون  في الحالات الطارئة.

وأكد رئيس البلدية على جاهزية فرق الطوارئ داخل البلدية للتعامل مع المنخفضات  الجوية القادمة مستفيدين من دروس المواسم الماضية، ومن المشاريع التي نفذتها  البلدية، خاصة مشروع حوض خلف، ومشروع حوض النزلة.

وأفاد رئيس البلدية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن طواقم الطوارئ نفذت حملة تأهيل لمضخات الصرف الصحي  ومياه الأمطار، شملت عمليات صيانة وتأكد من الجهوزية التامة، إضافة إلى حملة  مستمرة لتنظيف وتعزيل مناهل ومصافي وخطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وأشار إلى أن البلدية وعلى الرغم من كل المعيقات استطاعت حل عدد من مشاكل تجمع  مياه الأمطار في عدة مناطق داخل النفوذ من خلال مشاريع كبيرة مثل حقن مياه  الأمطار في القرعة الخامسة ومنطقة خلف، وأيضا من خلال مشاريع تخفيف وصول مياه  الأمطار إلى بركة أبو راشد من خلال ربط مضخة الهوابر وعدد من المضخات الفرعية  بالأحواض الشمالية مباشرة.

من جهته أشاد مدير محافظة الشمال في الدفاع المدني العقيد رامي العايدي بجهود  البلدية واستعداداتها لفصل الشتاء، مؤكدا جهوزية الدفاع المدني لتقديم يد  العون والمساعدة لطواقم البلدية وللمواطنين في حال حدوث كوارث بيئية.

ومثّل البلدية في الاجتماع كلا من رئيس البلدية أ. عصام جودة، ومدير دائرة  المياه والصرف الصحي م. حمدي مطير، ورئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو ريالة،  وعضو لجنة الطوارئ الأستاذ نافذ الدده.

فيما مثل وفد الدفاع المدني مدير محافظة الشمال العقيد رامي العايدي، والمقدم  أحمد الكحلوت، والنقيب أحمد العامودي، والملازم أول سليم عيسى.

أخبار ذات صلة

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

(93) يوماً على إضراب الأسير أحمد غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب بينهم &#34;اللبدي&#34;

(93) يوماً على إضراب الأسير أحمد غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب بينهم "اللبدي"

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

اللواء الأتيرة: مرشح حركة فتح للرئاسة تُحدده اللجنة المركزية والمجلس الثوري فقط

اللواء الأتيرة: مرشح حركة فتح للرئاسة تُحدده اللجنة المركزية والمجلس الثوري فقط

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية &#34;المنتجات الوطنية&#34;

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية "المنتجات الوطنية"

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة &#34;الإطفاء والإخلاء&#34; في المديرية والمدارس

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة "الإطفاء والإخلاء" في المديرية والمدارس

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

الرجوب: قرار وصول المنتخب السعودي شجاع وتاريخي ويساعدنا بمعركتنا ضد الاحتلال

الرجوب: قرار وصول المنتخب السعودي شجاع وتاريخي ويساعدنا بمعركتنا ضد الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

شاهد: جوال برفقة المنتخبين الفلسطيني والسعودي بتصفيات كأس العالم

(93) يوماً على إضراب الأسير أحمد غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب بينهم &#34;اللبدي&#34;

(93) يوماً على إضراب الأسير أحمد غنام.. وستة أسرى يواصلون الإضراب بينهم "اللبدي"

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

أخطاء شائعة خلال موسم قطف الزيتون وتخزين الزيت

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية &#34;المنتجات الوطنية&#34;

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحاب مصانع الالبان لبحث حماية "المنتجات الوطنية"

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة &#34;الإطفاء والإخلاء&#34; في المديرية والمدارس

تعليم الشمال والدفاع المدني يناقشان خطة "الإطفاء والإخلاء" في المديرية والمدارس

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

الوفد الطبي المصري يُواصل إجراء العمليات المعقدة للمرضى والمصابين بمستشفى الأوروبي

&#34;بلدية جباليا&#34; تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

"بلدية جباليا" تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

منوعات

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رسالة هند صبري ولطيفة لأبناء شعبهما بعد انتخابات تونس

رانيا يوسف تصدم الرجال بموقفها .. &#34;كلهم مصطفى أبو تورتة&#34;

رانيا يوسف تصدم الرجال بموقفها .. "كلهم مصطفى أبو تورتة"

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

أحمد سعد: في ناس بتموت معاهم حياتك.. هل قصد سمية الخشاب

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

عربي

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير