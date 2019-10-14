"بلدية جباليا" تناقش الدفاع المدني بالاستعدادات لفصل الشتاء

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية جباليا النزلة الأستاذ عصام جودة، في مكتبه أمس الأحد وفدا من الدفاع المدني في محافظة شمال غزة برئاسة العقيد رامي العايدي، وذلك لمناقشة الخطط المشتركة لحالات الطوارئ، والاستعدادات لفصل الشتاء القادم.ورحب رئيس البلدية بوفد الدفاع المدني مثنيا على دورهم الوطني، في إنقاذ المواطنين، وتقديم العون بدون كلل أو ملل خلال الأوقات العادية، وفي أزمنة الطوارئ.وناقش الحضور الخطط المشتركة في التعامل مع موسم هطل المطر في مناطق نفوذ بلدية جباليا، محددين الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، وآليات التواصل والتعاون في الحالات الطارئة.وأكد رئيس البلدية على جاهزية فرق الطوارئ داخل البلدية للتعامل مع المنخفضات الجوية القادمة مستفيدين من دروس المواسم الماضية، ومن المشاريع التي نفذتها البلدية، خاصة مشروع حوض خلف، ومشروع حوض النزلة.وأفاد رئيس البلدية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن طواقم الطوارئ نفذت حملة تأهيل لمضخات الصرف الصحي ومياه الأمطار، شملت عمليات صيانة وتأكد من الجهوزية التامة، إضافة إلى حملة مستمرة لتنظيف وتعزيل مناهل ومصافي وخطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.وأشار إلى أن البلدية وعلى الرغم من كل المعيقات استطاعت حل عدد من مشاكل تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق داخل النفوذ من خلال مشاريع كبيرة مثل حقن مياه الأمطار في القرعة الخامسة ومنطقة خلف، وأيضا من خلال مشاريع تخفيف وصول مياه الأمطار إلى بركة أبو راشد من خلال ربط مضخة الهوابر وعدد من المضخات الفرعية بالأحواض الشمالية مباشرة.من جهته أشاد مدير محافظة الشمال في الدفاع المدني العقيد رامي العايدي بجهود البلدية واستعداداتها لفصل الشتاء، مؤكدا جهوزية الدفاع المدني لتقديم يد العون والمساعدة لطواقم البلدية وللمواطنين في حال حدوث كوارث بيئية.ومثّل البلدية في الاجتماع كلا من رئيس البلدية أ. عصام جودة، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م. حمدي مطير، ورئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو ريالة، وعضو لجنة الطوارئ الأستاذ نافذ الدده.فيما مثل وفد الدفاع المدني مدير محافظة الشمال العقيد رامي العايدي، والمقدم أحمد الكحلوت، والنقيب أحمد العامودي، والملازم أول سليم عيسى.