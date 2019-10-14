طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء





وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للحافلتين 14، 15، بالإضافة إلى 16، حتى الرقم (46) من كشف (10/2).



وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.