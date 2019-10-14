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شؤون فلسطينية

اختتام فعاليات معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا 2019) صناعتنا فخرنا

اختتام فعاليات معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا 2019) صناعتنا فخرنا
رام الله - دنيا الوطن
اختتم اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، فعاليات معرض "الصناعات الغذائية الفلسطينية- غذاؤنا 2019 صناعتنا فخرنا"، والذي أقيم في قاعات متنزه بلدية البيرة، واستمر لمدة ثلاثة أيام، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس.

واستقبل المعرض الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث شهد إقبالًا من مختلف الفئات والأعمار، كما شكّل فرصة لتشبيك العلاقات التجارية بين المشاركين وتعريف المستهلك الفلسطيني بالمنتجات الغذائية الفلسطينية والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بسام الولويل في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن هدف المعرض هو تعريف المواطن الفلسطيني بالمنتجات الغذائية وبجودة المنتج الوطني، كما  يهدف لتعريف المستهلك بالمنتج الوطني الجديد خاصة وأن السوق الفلسطيني يشهد سنوياً ظهور شركات جديدة تزيد من سقف المنافسة ما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج بالمحصلة والذي يعزز بدوره الاقتصاد الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني.

ووجه ولويل شكره، للرئيس محمود عباس على رعايته لهذا الحدث، وكافة المؤسسات والشركات الراعية والمشاركة وكافة الطواقم والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة لإنجاح فعاليات المعرض وإخراجه في أبهى صورة.

من جهته، قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون، إن تواجد شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية في معرض "غذاؤنا 2019" بعدد يزيد عن 60 شركة فلسطينية من مختلف القطاعات الغذائية يدل على مدى التزام الشركات بالفعاليات الاقتصادية المنفذة من خلال اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية الداعم الأساسي لوجود الاتحاد والذي يعد فرصة لتعريف المستهلك بالمنتجات الفلسطينية والتكنولوجيا المستخدمة التي تضاهي التطور العالمي.


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