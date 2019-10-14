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شؤون فلسطينية

المستشار عابد: سيتم افتتاح فرع لمحكمة الصلح داخل مدينة غزة

المستشار عابد: سيتم افتتاح فرع لمحكمة الصلح داخل مدينة غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار محمد عابد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح فرع لمحكمة الصلح داخل مدينة غزة، خلال الأيام القليلة القادمة؛ للنظر في قضايا الجزاء، وتمديد التوقيفات والمرور والبلديات والأحداث، بالإضافة للخدمات الأخرى التي يمكن أن يقدمها فرع المحكمة داخل المدينة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتساعد في توفير الوقت والجهد على المؤسسة الشرطية والأمنية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد قضائي برئاسته لمساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء محمود أبو وطفة، وبرفقته المستشار محمد الدريوي، نائب رئيس المحكمة العليا، والمستشار زياد ثابت، رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، والمهندس ماهر الرفاتي، مدير عام المحاكم، لتهنئته بتكليفه بالمنصب الجديد لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، وكان في استقبال الوفد مدير عام الشرطة القضائية العميد د. وئام مطر.

وبين المستشار عابد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" شكل العلاقة مع المؤسسة الأمنية والشرطية، وأن قطاع الأمن والعدالة متكاملان، الأمر الذي يوجب التواصل والتنسيق الدائم بينهم وفهم الاحتياجات الإدارية اللازمة بين القطاعيين.

من جهته، استعرض أبو وطفة، الظروف والأوضاع الإدارية والبناء والتطوير الداخلي للأجهزة الأمنية، واهتمامهم بشكل العلاقة مع القضاء، خاصة وأن من أولوية الأجهزة العمل على تنفيذ أحكام القضاء.

وشكر رئيس المجلس، والوفد المرافق له، مبدياً استعداد الأجهزة الأمنية الكامل للتعاون المسؤول مع القضاء لإنفاذ القانون.



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