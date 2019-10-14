شاهد: وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يزور المسجد الأقصى















رام الله - دنيا الوطنزار وفدٌ من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه.وتجوّل الوفد في باحات المسجد الأقصى، واستمع من مديره عمر الكسواني، ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ عزام الخطيب لشرح المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أمس.وكان المنتخب السعودي، قد وصل إلى رام الله أمس الأحد، تمهيداً لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاث نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.