اجتماع لجنة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء بمديرية التنمية الاجتماعية بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

عُقد اجتماع موسع في مقر مديرية التنمية الاجتماعية بطولكرم، بحضور طاقم من المديرية وبمشاركة المؤسسات الاجتماعية الفاعلة وذات العلاقة، لإعداد خطة طوارئ لموسم الشتاء، والوقوف على الإمكانيات المتوفرة، وتوزيع المهام والمسؤوليات كل حسب اختصاصه ومنطقته الجغرافية.



وتم وضع خطة شاملة في مجال تحديد الاحتياجات الإنسانية اللازمة في مجال القطاع الاجتماعي، بحيث يتم توفير مخازن لبعض المواد الغذائية الأساسية وأغطية وملابس أطفال، وصوبات، وتوفير أماكن إيواء، وتم رفع كشف بأسماء البيوت التي بحاجة إلى صيانة عاجلة إلى مكتب المحافظ، والتي تشكل خطراً على حياة سكانها.



وكان من أعضاء اللجنة بلدية طولكرم، لجنة الزكاة، جمعية أصدقاء المريض، لجان العمل الاجتماعية، جمعية غسيل الكلى، الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين، والجمعية الخيرية لتأهيل المعاقين، وجمعية عنبتا النسائية، وجمعية دار الكوثر لرعاية المسنين.