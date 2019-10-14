إيران: الشرق الأوسط أكثر أمناً بدون الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الشرق الأوسط، سيكون أكثر أمناً من دون الولايات المتحدة، معتبراً أن الوجود الأمريكي في المنطقة مجرد حماقة.



وأضاف شمخاني، وفق (روسيا اليوم)، أن أمريكا منيت بهزائم سياسية وعسكرية في المنطقة، وأن تواجدها في الشرق الأوسط مجرد حماقة لم تحقق منها أي نتائج، لافتاً إلى أن الدخول في فخ الشرق الأوسط، كان أسوأ قرار اتخذته أمريكا في تاريخها.



وقال أمين شمخاني: إن الإدارة الأمريكية، توصلت إلى نتيجة موضوعية، مفادها أن المعادلة السياسية في الشرق الأوسط والعالم تغيرت، وأنه لم يعد بإمكانها الادعاء بسيادتها المطلقة على شؤون النظام الدولي.



ولفت شمخاني إلى أنه بعد الهجوم على منشآت (أرامكو) النفطية السعودية، تبين أن السلاح الأمريكي في المنطقة، والبالغة قيمته مليارات الدولارات لم يكن له أي تأثير، وأنه كان غبياً.



ويذكر، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان، يقود وساطة بين إيران والسعودية، حيث زار إيران أمس الأحد، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه تحضير الأجواء أمام حوار بين البلدين، على أن يزور الرياض في وقت لاحق.