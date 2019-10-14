الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور.



وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله.



يذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المحافظ غيث واحتجزته أكثر من مرة، وتنفذ عمليات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومي في القدس المحتلة، كسائر محافظات الوطن.



إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية.



وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يومياً في محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع الأثري المزمع إقامة احتفالاتهم فيه، وسط إغلاقه أمام المواطنين، ومنعهم من الوصول إليه.