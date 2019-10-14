أردوغان يُعلّق على انتشار الجيش السوري بعين العرب





وقال إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستقع في مدينة كوباني السورية بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى "نهجاً إيجابياً".





وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، أفادت مساء أمس الأحد، بأن وحدات من الجيش السوري، بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة القوات التركية، التي تشن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "وحدات من الجيش العربي السوري، تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية".

رام الله - دنيا الوطنرجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألا "تحدث مشكلة في منطقة عين العرب" في ظل اتفاق دمشق مع الفصائل الكردية على انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا.وأضاف أردوغان، في معرض تعليقه على تحرك الجيش السوري إلى شمال البلاد لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية: "عند تحرير مدينة منبج سيدخلها أصحابها الحقيقيين"، وفق وكالة (سبوتنك).