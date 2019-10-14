اشتية: وزارة المالية ستعلن عن دفعات مالية منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة المالية، ستُعلن عن دفعات في منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين الحكوميين.





وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين: "نكرر شكرنا وتقديرنا للموظفين، علماً بأن الأزمة مع الاحتلال ما زالت قائمة، ومصرون على استيفاء أموالنا كاملة".









وتابع اشتية: "نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، ومن حقنا أن نستورد ما نريد ممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية أو السياسية علينا".

رام الله - دنيا الوطن