شؤون فلسطينية

اشتية: وزارة المالية ستعلن عن دفعات مالية منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين

اشتية: وزارة المالية ستعلن عن دفعات مالية منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة المالية، ستُعلن عن دفعات في منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين الحكوميين.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين: "نكرر شكرنا وتقديرنا للموظفين، علماً بأن الأزمة مع الاحتلال ما زالت قائمة، ومصرون على استيفاء أموالنا كاملة".

وتابع اشتية: "نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، ومن حقنا أن نستورد ما نريد ممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية أو السياسية علينا".

 

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