تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الساعة الثامنة مساءً

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في إقليم القدس، شادي مطور.



وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القدس، محمد محمود: إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال غيث ومطور، حتى الساعة الثامنة مساء.



وأضاف وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن التمديد جاء لعرضهما على المحكمة، بتهمة "ممارسة السيادة في القدس".



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدير جهاز الأمن الوقائي في القدس، العميد سعيد عطاري، وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأكد شهود عيان، أن عناصر شرطة الاحتلال، اقتادوا المعتقلين الستة إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.