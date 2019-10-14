الهدمي: اعتقال غيث وقيادات فتح بالقدس تخبط إسرائيلي بمعركة السيادة على المدينة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، تخبطاً إسرائيلياً في معركة السيادة على المدينة المحتلة.
وأكد أن تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان لتغيير الوضع القائم في المدينة المحتلة، تأتي في سياق إحكام القبضة الحديدية على القدس؛ لإنهاء ملف القدس، مشيراً إلى أن هذا المخطط لن يتحقق بفعل صمود المقدسيين للحفاظ على عروبة
القدس عاصمة فلسطين.
اعتبر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، تخبطاً إسرائيلياً في معركة السيادة على المدينة المحتلة.
وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنها تأتي ضمن حملة مسعورة وسياسة احتلالية لإحكام تهويد مدينة القدس ومحاولات تهجير المقدسيين.
وأكد أن تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان لتغيير الوضع القائم في المدينة المحتلة، تأتي في سياق إحكام القبضة الحديدية على القدس؛ لإنهاء ملف القدس، مشيراً إلى أن هذا المخطط لن يتحقق بفعل صمود المقدسيين للحفاظ على عروبة
القدس عاصمة فلسطين.
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