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شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته الخاصة على (تويتر) أثناء خدمته في القوات الجوية، معلناً أن والده سيتحدث قريباً عن ذكريات حرب أكتوبر.

وكتب علاء مبارك في أول منشور تعليقاً على صورة والده: "14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".

وأعلن مبارك الابن في تغريدة ثانية، أن والده سيتحدث في وقت قريب عن ذكريات الحرب، قائلاً: "قريباً الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ 46".

من الجدير ذكره، أن مبارك الأب، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، كما تسمى في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تسمى في سوريا، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب، رابع الحروب العربية الإسرائيلية.


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