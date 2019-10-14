فتح: الهجمة المتكررة ضد كوادرنا بالقدس لفرض أمر واقع على المدينة بكاملها





وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية تواصل صمود شعبنا في مواجهة هذه الهجمة المدعومة من قبل الإدارة

الأمريكية.



وطالب المجتمع الدولي بأن يلزم إسرائيل باحترام قوانينه وقرارات الشرعية الدولية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف تواجدها في القدس لزيارة الأماكن المقدسة وعقد لقاءات مع المواطنين، والشروع بإجراءات عملية تتخطى حدود القلق والاستنكار.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح: إن الهجمة المتكررة التي يشنّها الاحتلال ضد كوادر حركة فتح في القدس الذين يتقدمون الصفوف لمواجهة انتهاكات الاحتلال، تأتي لمحاولة فرض أمر واقع على المدينة بكاملها.