فتح: الهجمة المتكررة ضد كوادرنا بالقدس لفرض أمر واقع على المدينة بكاملها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح: إن الهجمة المتكررة التي يشنّها الاحتلال ضد كوادر حركة فتح في القدس الذين يتقدمون الصفوف لمواجهة انتهاكات الاحتلال، تأتي لمحاولة فرض أمر واقع على المدينة بكاملها.
وطالب المجتمع الدولي بأن يلزم إسرائيل باحترام قوانينه وقرارات الشرعية الدولية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف تواجدها في القدس لزيارة الأماكن المقدسة وعقد لقاءات مع المواطنين، والشروع بإجراءات عملية تتخطى حدود القلق والاستنكار.
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح: إن الهجمة المتكررة التي يشنّها الاحتلال ضد كوادر حركة فتح في القدس الذين يتقدمون الصفوف لمواجهة انتهاكات الاحتلال، تأتي لمحاولة فرض أمر واقع على المدينة بكاملها.
وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية تواصل صمود شعبنا في مواجهة هذه الهجمة المدعومة من قبل الإدارة
الأمريكية.
الأمريكية.
وطالب المجتمع الدولي بأن يلزم إسرائيل باحترام قوانينه وقرارات الشرعية الدولية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف تواجدها في القدس لزيارة الأماكن المقدسة وعقد لقاءات مع المواطنين، والشروع بإجراءات عملية تتخطى حدود القلق والاستنكار.
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