الطقس: حالة عدم استقرار هذا الأسبوع ومنخفضات آخر الشهر

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خاص دنيا الوطن

تشهد الأجواء في الأراضي الفلسطينية، الأسبوع المقبل، حالة من عدم الاستقرار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على مناطق متفرقة من البلاد.



وقال الراصد الجوي، داوود طرووة، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن اليومين المقبلين، سيشهدان ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة، يستمر حتى مساء الأربعاء، وستبقى معدلات درجات الحرارة مرتفعة، بين 8- 9 درجات مئوية مع أجواء حارة، وربما سيتشكل الغبار خلال اليومين المقبلين.



وأضاف: "أن هذا الارتفاع ناتج عن امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤثر على فلسطين خلال هذه الأيام، وهو ما عمل على الارتفاع الكبير على درجات الحرارة خلال هذه الفترة".



وأضاف طروة: أننا معتادون على أن تكون درجات الحرارة ما بين 25- 28 درجة مئوية في هذا الوقت من العام، لكن هذا سينتهي خلال نهاية الأسبوع؛ لتكون الأجواء أكثر برودة من المعتاد.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد فلسطين منخفضات جوية في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، محذراً من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة، ومناطق الأغوار بالدرجة الأولى.