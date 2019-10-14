من هي "السيدة الأولى" التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

وخلال استضافة قيس سعيد، بأحد البرامج الإذاعية، بالإذاعة التونسية عام 2017، أكد أنّه تعرّف على زوجته داخل أسوار الجامعة، ونشأت بينهما قصّة حب توجت بالزواج، وأنجبا ثلاثة أبناء، وهم: سارة ومنى وعمرو.



وستكون إشراف شبيل، أوّل قاضية تدخل قصر قرطاج وثامنة امرأة تتقلّد منصب سيدة تونس الأولى، ويتوقع ألا يكون لها ظهور كبير في هذا المنصب، حيث سبق أن وعد سعيد بإلغاء منصب السيّدة الأولى، وتعهد بأن تبقى عائلته بعيدة عنه، ولا تضطلع بأيّ دور، خلال فترة توليّه السلطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (العربية): إنه بينما كان قيس سعيد، يلقي خطاب الفوز بالرئاسة، ليل الأحد، وقفت إمرأة تحرسه من بعيد وتراقب وتستمع بشغف لكل كلمة يقولها، بعدما رافقته يوماً كاملاً حتّى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي منحت الفوز لزوجها بمنصب رئيس الجمهورية.وأوضحت القناة، أن تلك المرأة هي القاضية إشراف شبيل، سيّدة تونس الأولى المقبلة، مضيفةً: "ظهرت لأوّل مرة مع زوجها المرشح قيس سعيد، وهي تدلي بصوتها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، ثم عادت للظهور من جديد داخل مركز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي".وتابعت: "كما شوهدت أكثر من مرة داخل مقر حملته الانتخابية، بما يوحي بأنه كان لها دور فاعل وخفيّ في مساعدته للوصول إلى قصر قرطاج، رغم أنّها لم ترافقه في أيّ اجتماعات أو تشاركه تنّقلاته خلال حملته الانتخابية".وأكملت القناة: "منذ ظهورها لأول مرة، تصدّرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادة واسعة من الكثيرين تجاه مظهرها العصري، ومستواها التعليمي العالي، ساعدت في كسب حب الناس لزوجها، كما باتت تثير فضول الصحافة واهتمام التونسيين بمعرفة تفاصيل عن حياتها الخاصة والعامة".واستطردت: "شبيل هي قاضية وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، حصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية من المعهد الأعلى للقضاء بتونس، بعدما درست في كلية الحقوق بمدينة سوسة".