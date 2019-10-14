عربي

من هي "السيدة الأولى" التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

من هي "السيدة الأولى" التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية): إنه بينما كان قيس سعيد، يلقي خطاب الفوز بالرئاسة، ليل الأحد، وقفت إمرأة تحرسه من بعيد وتراقب وتستمع بشغف لكل كلمة يقولها، بعدما رافقته يوماً كاملاً حتّى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي منحت الفوز لزوجها بمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضحت القناة، أن تلك المرأة هي القاضية إشراف شبيل، سيّدة تونس الأولى المقبلة، مضيفةً: "ظهرت لأوّل مرة مع زوجها المرشح قيس سعيد، وهي تدلي بصوتها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، ثم عادت للظهور من جديد داخل مركز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي".

وتابعت: "كما شوهدت أكثر من مرة داخل مقر حملته الانتخابية، بما يوحي بأنه كان لها دور فاعل وخفيّ في مساعدته للوصول إلى قصر قرطاج، رغم أنّها لم ترافقه في أيّ اجتماعات أو تشاركه تنّقلاته خلال حملته الانتخابية".

وأكملت القناة: "منذ ظهورها لأول مرة، تصدّرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادة واسعة من الكثيرين تجاه مظهرها العصري، ومستواها التعليمي العالي، ساعدت في كسب حب الناس لزوجها، كما باتت تثير فضول الصحافة واهتمام التونسيين بمعرفة تفاصيل عن حياتها الخاصة والعامة".

واستطردت: "شبيل هي قاضية وأصبحت مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، حصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية من المعهد الأعلى للقضاء بتونس، بعدما درست في كلية الحقوق بمدينة سوسة".

وخلال استضافة قيس سعيد، بأحد البرامج الإذاعية، بالإذاعة التونسية عام 2017، أكد أنّه تعرّف على زوجته داخل أسوار الجامعة، ونشأت بينهما قصّة حب توجت بالزواج، وأنجبا ثلاثة أبناء، وهم: سارة ومنى وعمرو.

وستكون إشراف شبيل، أوّل قاضية تدخل قصر قرطاج وثامنة امرأة تتقلّد منصب سيدة تونس الأولى، ويتوقع ألا يكون لها ظهور كبير في هذا المنصب، حيث سبق أن وعد سعيد بإلغاء منصب السيّدة الأولى، وتعهد بأن تبقى عائلته بعيدة عنه، ولا تضطلع بأيّ دور، خلال فترة توليّه السلطة.

أخبار ذات صلة

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

شاهد: مبارك يكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

يُطلق عليه &#34;مُرشح فلسطين لرئاسة تونس&#34; ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

يُطلق عليه "مُرشح فلسطين لرئاسة تونس" ويرفض التطبيع.. من هو قيس سعيد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير

شاهد: ولي العهد الأردني يوقف موكبه لمساعدة مصابين إثر حادث سير

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم "الممر"

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله

أول كلمة من قيس سعيد بعد فوزه بالرئاسة.. ماذا قال عن فلسطين؟

أول كلمة من قيس سعيد بعد فوزه بالرئاسة.. ماذا قال عن فلسطين؟

التلفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 76% من الأصوات

التلفزيون الرسمي: قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 76% من الأصوات

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

&#34;الديمقراطية&#34; تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

"الديمقراطية" تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من &#34;باب الرحمة&#34;

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من "باب الرحمة"

رئيس جامعة الأزهر: هدفنا الرئيس هو استقرار الجامعة وتنميتها وتعزيز علاقتها بالمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: هدفنا الرئيس هو استقرار الجامعة وتنميتها وتعزيز علاقتها بالمجتمع

تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الساعة الثامنة مساءً

تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الساعة الثامنة مساءً

الهدمي: اعتقال غيث وقيادات فتح بالقدس تخبط إسرائيلي بمعركة السيادة على المدينة

الهدمي: اعتقال غيث وقيادات فتح بالقدس تخبط إسرائيلي بمعركة السيادة على المدينة

منوعات

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عاصي الحلاني يفاجئ الجميع بما كشفه عن حادثة الحصان

عربي

من هي &#34;السيدة الأولى&#34; التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

من هي "السيدة الأولى" التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم "الممر"

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله