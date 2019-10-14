الأسير إسماعيل علي يفقد 20 كيلو من وزنه ويُعاني هبوطاً بدقات القلب

وأوضح عبد ربه، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي، المضربة عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بانتظار ما ستحدده محكمة الاحتلال العليا في جلستها يوم الخميس المقبل.

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الاداري، خاصة الأسير إسماعيل علي الذي فقد 20 كيلو من وزنه، ويعاني من هبوط حاد في دقاتالقلب.