شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يُطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الفاسدين

قيادي بالمنظمة يُطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الفاسدين
الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، رسالة للحكومة الفلسطينية، مطالباً إياها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد التجار الفاسدين.

وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "أطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد التجار الفاسدين، الذين يسوقون تجارة الموت في أسواقنا دون وازع من ضمير".

وأضاف خالد: "تفيد أخبار اليوم وما أكثر مثل هذه الأخبار، أن جهاز الضابطة الجمركية، تمكن مساء أمس من ضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك ومجمدات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المستودعات في جنوب غرب الخليل، حيث تقرر وبحضور جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والزراعة إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".

وتابع خالد: "إلى هنا يبدو أن العمل جيد، ولكن ما هو غير ذلك هو التستر أولاً: على المكان الذي ضبطت به البضاعة الفاسدة، وثانياً: على التاجر أو التجار الفاسدين أصحاب البضاعة، الذين يعبثون بصحة وحياة المواطن الفلسطيني".

وأكمل: "نحيي عمل جهاز الضابطة الجمركية، ونشد على أيدي طواقمها، ونطالب كما طالبنا أكثر من مرة، ونكرر الطلب عندما يقع حادث إجرامي كهذا على الجهات المعنية عدم التردد في الإعلان عن أسماء هؤلاء الفاسدين، ومكان إقامتهم، وأهم من ذلك تقديمهم إلى المحاكمة في جلسة أو جلسات علنية ترفع الغطاء عن فاسدين يتلاعبون بصحة المواطنين، ويروجون تجارة الموت في أسواقنا دون وازع من ضمير". 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

اشتية: وزارة المالية ستعلن عن دفعات مالية منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين

اشتية: وزارة المالية ستعلن عن دفعات مالية منتصف الشهر لسداد مستحقات الموظفين

&#34;الديمقراطية&#34; تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

"الديمقراطية" تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يُجند الاعياد الدينية لخدمة الاستيطان ونظام الفصل العنصري

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يُجند الاعياد الدينية لخدمة الاستيطان ونظام الفصل العنصري

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من &#34;باب الرحمة&#34;

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من "باب الرحمة"

&#34;أحمد التيان&#34; يوضح رؤيته المستقبلية لإدارة شؤون جامعة الأزهر

"أحمد التيان" يوضح رؤيته المستقبلية لإدارة شؤون جامعة الأزهر

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

الاحتلال يُنفذ اعتقالات في القدس ويُداهم منازل شمال نابلس

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

تسجيلات تُظهر بأن اقتحامات الاحتلال للعيساوية هدفها استفزاز الأهالي

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

عيسى: الحل السياسي مُقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

&#34;الديمقراطية&#34; تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

"الديمقراطية" تدين اعتقال المناضل والناشط الحقوق بدران جابر

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يُجند الاعياد الدينية لخدمة الاستيطان ونظام الفصل العنصري

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يُجند الاعياد الدينية لخدمة الاستيطان ونظام الفصل العنصري

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من &#34;باب الرحمة&#34;

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للأقصى وإخراج المصلين من "باب الرحمة"

تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الساعة الثامنة مساءً

تمديد اعتقال محافظ القدس حتى الساعة الثامنة مساءً

الهدمي: اعتقال غيث وقيادات فتح بالقدس تخبط إسرائيلي بمعركة السيادة على المدينة

الهدمي: اعتقال غيث وقيادات فتح بالقدس تخبط إسرائيلي بمعركة السيادة على المدينة

منوعات

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

الدراما السورية تفقد نجوى علوون.. ونجوم سوريا ينعونها

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: ظافر العابدين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية التونسية.. فمن اختار؟

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

شاهد: أصالة تركض حافية القدمين بعد انتهاء حفل Joy Awards

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية &#34;بوسي&#34; من السفر

قرار قضائي بمنع المطربة المصرية "بوسي" من السفر

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

ريهام سعيد تطلب الدعاء قبيل موعد محاكمتها

&#34;حماة&#34; آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

"حماة" آيشواريا راي تتحدث عن خلافهما لأول مرة

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

حزنا على والدها.. إيمي طلعت زكريا تحرّم على نفسها هذا الشيء طوال عمرها

&#34;مي العيدان&#34; تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

"مي العيدان" تشتم المشجعين الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

عربي

من هي &#34;السيدة الأولى&#34; التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

من هي "السيدة الأولى" التي تقف خلف ساكن قرطاج الجديد؟

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

انسحاب سريع للقوات الأميركية من سورية

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: السيسي يُعلّق على فيلم "الممر"

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله

الموساد ينفي تصريحات لرئيسه بشأن اغتيال سليماني ونصر الله