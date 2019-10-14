قيادي بالمنظمة يُطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الفاسدين

وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، رسالة للحكومة الفلسطينية، مطالباً إياها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد التجار الفاسدين.





وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "أطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد التجار الفاسدين، الذين يسوقون تجارة الموت في أسواقنا دون وازع من ضمير".





وأضاف خالد: "تفيد أخبار اليوم وما أكثر مثل هذه الأخبار، أن جهاز الضابطة الجمركية، تمكن مساء أمس من ضبط أكثر من 4.5 طن لحوم وأسماك ومجمدات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المستودعات في جنوب غرب الخليل، حيث تقرر وبحضور جهة الاختصاص في مديريتي الصحة والزراعة إتلاف الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".



وتابع خالد: "إلى هنا يبدو أن العمل جيد، ولكن ما هو غير ذلك هو التستر أولاً: على المكان الذي ضبطت به البضاعة الفاسدة، وثانياً: على التاجر أو التجار الفاسدين أصحاب البضاعة، الذين يعبثون بصحة وحياة المواطن الفلسطيني".



وأكمل: "نحيي عمل جهاز الضابطة الجمركية، ونشد على أيدي طواقمها، ونطالب كما طالبنا أكثر من مرة، ونكرر الطلب عندما يقع حادث إجرامي كهذا على الجهات المعنية عدم التردد في الإعلان عن أسماء هؤلاء الفاسدين، ومكان إقامتهم، وأهم من ذلك تقديمهم إلى المحاكمة في جلسة أو جلسات علنية ترفع الغطاء عن فاسدين يتلاعبون بصحة المواطنين، ويروجون تجارة الموت في أسواقنا دون وازع من ضمير".

رام الله - دنيا الوطن