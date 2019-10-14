شاهد: سماء اليابان تتحول للون الأرجواني الداكن قبل العاصفة بدقائق

رام الله - دنيا الوطننشر اليابانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً التقطت قبل إعصار (هاجيبيس) القوي، حيث تحولت السماء من اللون الوردي الفاتح إلى اللون الأرجواني الداكن.وحسب النشطاء، فإن الصور تشبه "مشاهد الأنيمي"، وأطلقوا عليها اسم الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وذلك في الإعصار القوي الذي ضرب اليابان، ووصلت فيه سرعة الرياح إلى 41.5 متر في الثانية، وهو ما يكفي لقلب شاحنة، وهدم الأشجار وأعمدة خطوط الكهرباء.