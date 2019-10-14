الأحرار: الأصل في الموقف الفلسطيني مما يحدث في الدول العربية الحياد

حركة الاحرار

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (الأحرار)، اليوم الاثنين: رغم أن لنا موقفاً واضحاً ناتجاً عن فهم دقيق لأسباب ودوافع عملية (نبع السلام) التركية ضِد بعض التنظيمات المسلحة والجهات المستفيدة والمتضررة منها، إلا أننا آثرنا إلتزام الصمت، وعدم التعليق انسجاماً مع المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.



وأضافت (الأحرار) في تصريح وصل "دنيا الوطن": في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على وحدة وسلامة كافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، فإننا نستغرب القيام بتصدير المواقف التي تستعدي الدولة التركية بكل مكوناتها الرسمية والشعبية التي تُجمع على دعم القضية الفلسطينية، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني ليس في ترف خسارة أي دولة عربية أو إسلامية، خاصة تلك الدول التي لها أياد بيضاء في احتضان أبناء شعبنا ومساعدته ودعم حقوقه الشرعية في كل المحافل الدولية وغيرها.



وأكملت: في كل الظروف كان الموقف الوطني المسؤول الذي تم الإجماع عليه بين كافة الفصائل الفلسطينية في الكثير من المفاصل هو النأي بالنفس عن أي صراعات ونزاعات تحدث في الإقليم، والحرص على استمرار العلاقة مع كافة الدول والأطراف بما يحافظ على دعمها لقضيتنا وشعبنا كقضية مركزية لكافة مكونات الأمة، خصوصاً وأن ذاكرتنا الوطنية لا تغفل عن الأثمان الباهظة التي دفعها الملايين من أبناء شعبنا اللاجئين، ولا زالوا نتيجة تدخل قيادة (م .ت. ف) بشؤون الدول وخلافاتها البينية، وتصدير المواقف الداعمة والمؤيدة لهذا الطرف أو ذاك خلال العقود الماضية.



وختمت: نجدد التأكيد على مهمتنا الوطنية بالحرص على علاقة قوية ومتوازنة مع كافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، والعمل على توجيه بوصلتها دائماً نحو دعم قضيتنا وحقوقنا الوطنية ومقاومتنا للاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد ومساعدتنا على كسر هذا الحصار الظالم.